大陸民運人士吾爾開希3月31日凌晨酒後騎車，被員警攔查，酒測值達0.40毫克，員警當場扣車並依公共危險罪移送北檢。台北地檢署今給予吾爾開希緩起訴，期限1年，須支付6萬元給公庫。

警方調查，吾爾開希3月30日晚間與友人在和平東路3段酒吧喝啤酒，3月31日凌晨1時，他沿和平東路2段東往西方向騎車，遇上大安警分局員警，員警見他騎車搖搖晃晃，在紅燈前攔下他，他起初還否認酒駕，員警因他渾身酒味對他酒測，酒測值0.40毫克，員警問他喝多少？去那裡？他都說不清楚。

攔檢的年輕員警不知吾爾開希身分，直到帶回派出所，警方才知逮到民運人士酒駕。檢警訊問時他態度配合，檢察官以他坦承且未肇事，訊後請回。

對此，吾爾開希回應「我錯了，完全認罪配合檢警，這是條無聊的八卦新聞」。

吾爾開希是1989年大陸六四學運領袖之一，來台定居多年，獲中華民國國籍。多年前，他曾被狗仔拍到在六四周年泡夜店，被爆料欠卡債、欠銀行錢差點房屋遭法拍，近年他鮮少評論時事，不料卻因酒駕再登媒體版面。

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(中時 )