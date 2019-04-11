中選會主委懸缺已久，昨日(10)民進黨團人數優勢下，立法院會表決通過前雲林縣長李進勇人事同意案，並交付立法院內政委員會審查。國民黨則召開記者會，抗議李進勇為酬庸棄政黨、執政黨要把選務弄成黨務。今李赴立院備詢，藍營也號召包圍，以肉身強力阻擋！

國民黨團昨舉行記者會高舉抗議標語，揚言全力杯葛！民進黨團也祭出甲級動員，一大早綠營立委就搶到議室，率先坐上主席台。

當李進勇到會議室外要簽到，國民黨團總召江啟臣、書記長吳志揚等十多位國民黨立委在門口堵人，阻擋李進勇進會議室。江表示，請李拒絕提名，不要自取其辱與破壞台灣民主！現場也高喊「獨立機關變獨裁，中選會變助選會」、「李進勇滾回去」等口號。

李進勇被國民黨立委包圍在走廊上，李宣稱自己是遵守法治的人，拒絕在這樣的方式下離開立法院！表示若要離開，除非是委員會請他回去，而非個別立委要他離開。但雙方僵持約一小時，李仍無法進到會議室。

(中時電子報)