美方表態支持總統蔡英文。(圖片取自黃暐瀚臉書)

2020年台灣總統大選，許多有志總統大位的候選人都紛紛赴美，尋求美國的支持。不過，資深媒體人黃暐瀚PO出一篇美國在台協會的臉書貼文，指出美方已表態支持現任總統蔡英文，面對小英，前行政院長賴清德真的前途茫茫！

黃暐瀚於臉書表示，剛剛賴清德PO了一個短文，對於初選延後，表示遺憾，文章ＰＯ出短短不要兩小時，已經被「無差別轟炸」，幾乎體無完膚。而之前賴清德直播，他不過替賴加油，就馬上有人「截圖」大喊：「抓到了」！他感嘆，面對小英，賴清德真的前途茫茫！

黃暐瀚更指出，小英不只有行政資源，有黨機器，有花媽，有各派系，有網軍，還有美國的支持。尤其美國在台協會的PO文，無庸置疑，現在的美國，超級挺小英！

黃暐瀚PO出美國在台協會之前在臉書的發文，雖然現在已經移除，不過凡走過必留下痕跡。原始PO文內容為：「很多人不了解TRA（台灣關係法）的內涵和它的法律意義，但無庸置疑的是，台灣在TRA的庇護之下，安全走過40個年頭；雖然很多人不覺得，但是美國價值觀深深影響著台灣，維護基本人性需求的各種自由權和選擇權是台美兩國的共同點，這是中國絕對望其項背並恐懼的」。

黃暐瀚解析這篇文章的背後的意義：1、美國價值深深影響台灣。2、台美兩國，ait承認台灣是一個國家。3、中國難以望其項背，並對此恐懼。4、台灣人要做正確的選擇。（下方照片顯示小英）

黃暐瀚於文末表示，這篇充滿政治意味的PO文，很快地就被「修改」，但是不是故意PO出「表態挺英」？還是單純小編誤植，難以判斷。

(中時電子報)