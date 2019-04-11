國民黨台南市黨部主委謝龍介的北區議員服務處大門口，3日上午發現遭人張貼恐嚇字眼紙張，警方10日在新竹逮獲涉案的葉姓男子，發現葉男為前總統陳水扁支持者，因不滿謝龍介在媒體上的「關扁」言論，憤而到服務處舉牌抗議並張貼恐嚇紙張。謝龍介懷疑此案背後有政治高人教唆，要求檢方查清楚。

謝龍介的北區議員服務處門口3日遭巡邏員警主動發現被張貼恐嚇字眼的紙張，內容寫著「謝龍介，與虎謀皮台奸，請你保重，北港花生為你準備，台灣自由萬歲」其中北港「花生」有隱喻「子彈」的意思，讓警方高度重視，啟動專案查緝，鎖定一向居無定所的葉姓男子，騎著腳踏車犯案。

警方10日在新竹逮獲葉男，發現他與其他3名友人皆為陳水扁支持者，平時常在中西區小西門里長曾俊仁服務處泡茶，基於政治立場不同，對謝龍介在媒體上的「關扁」言論感到氣憤，由王姓民眾提議，在2日晚間8時許前往謝龍介服務處舉牌抗議。

葉男一行人先到一位書法老師家，要求幫忙寫抗議字條，葉男臨時起意要老師代寫恐嚇字句，再騎單車先到服務處張貼紙張，王男3人隨後趕到，見服務處大門已關上，仍舉起「謝龍介，不要浪費司法資源」牌子抗議，在隨後離去。

葉男落網後供稱並非要送子彈，而是真的準備好吃的北港花生，要請謝龍介品嘗。

謝龍介11日要求檢方查清楚嫌犯動機，懷疑這群人背後有政治高人教唆，強調陳水扁是保外就醫受刑人，還參與政治輔選，違規在先，罪大惡極，扭曲台灣民主，台灣是法治國家，不容公然違法。

台南市中西區小西門里長曾俊仁證實提議行動的王男是「民主運動的朋友」，解釋王男此舉是要表達台灣人心聲，屬言論自由。

警方調查後，依照妨害自由與妨害名譽將葉男函送地檢署偵辦，王男等3人則作證人筆錄後請回。

(中時 )