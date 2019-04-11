這種表現像是要退休的球員嗎？韋德11日在紐約迎接生涯最後一場例行賽，貢獻全場最高25分，外加11籃板及10助攻的生涯第5次大三元，可惜熱火94比113不敵地主籃網，不過韋德在退役前的「最後一舞」，仍讓球迷永難忘懷！
為了迎接韋德生涯最後一場比賽，包含詹姆斯、保羅、安森尼等好友都特地趕到紐約比賽現場，詹姆斯說：「我們就是一起做好計畫來到這裡，聽著！我們不可能缺席韋德最後一場比賽，這將是他最後一次穿熱火3號球衣征戰NBA。」
熱火除了安排韋德先發，更把他的多年隊友哈斯蘭也排先發，韋德更靠隊友協助，還沒打完前3節，就摘20分、11籃板及10助攻的大三元數據，可惜地主籃網相當不留情面，前3節結束，籃網就已經取得21分的大幅領先優勢。
不過熱火末節一開始打出13比2猛攻追上，同時也在最後7分20秒，再次把韋德換上場打完這場極具紀念意義的例行賽，可惜仍須爭取季後賽較高排名的籃網，也把領先差距重新擴大，也讓韋德生涯最後一場例行賽仍以輸球收場。
11日同樣上演退役秀的獨行俠前鋒諾維茲基，摘下全隊最高20分，且抓10籃板，可惜獨行俠也以94比105輸給地主馬刺，不過先後看到兩大球星正式宣告退役，確實讓人無限唏噓。
(中時電子報)
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