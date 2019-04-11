前總統陳水扁因聲稱身體不佳目前保外就醫，但最近卻屢屢PO出甜蜜生活照，日前甚至和3位面貌姣好女子開心合影，讓外界忍無可忍，藍營立委上月也發動「2020把民進黨死當，把阿扁關回去」目前突破30萬人聯署。對於外界不滿聲浪，阿扁顯見苗頭不對，在臉書貼出幾張照片來澄清。但網友普遍不買帳，大讚他「影帝啊」、「怕被關，趕快演起來」。

前總統陳水扁在臉書PO出復健照。(圖/取自 陳水扁臉書「新勇哥物語」)

阿扁今凌晨在臉書「新勇哥物語」貼出最新照片，表示「阿扁在居家治療」，這次貼出的5張照片，一改以往和辣妹合照風格，改放上復健照片，包括：拉繩、平衡、彈力球，顯然想讓外界對他健康狀態不再抱有質疑。而阿扁上周六才貼出和3位辣妹合照開心合照，近日卻突然將照片撤下，改放復健照片，也讓不少網友大笑「很會演」。

宅神朱學恒在臉書轉發照片，並說「我在此宣布，第一屆受刑人激怒單身狗大賽開始!」目的希望對歐盟證實台灣才是全宇宙最重視受刑人福利的國家，連未犯罪的無辜民眾都望塵莫及。

網友對此紛紛在該臉書表示意見，「影帝啊」、「 演技還有待提高啊」、「復健！？保外就醫後手不抖、尿不閃？還可以辣妹合照、直播20幾分鐘？」、「怕被關，趕快演起來」、「加油...珍惜能做個『健康正常的人』」。

也有一些支持者為阿扁加油打氣，「阿扁總統加油」、「阿扁加油！身體會逐漸硬朗的」、「阿扁總統加油身體健康才是重要的」。

保外就醫的前總統陳水扁4月6日在臉書貼出一張和三位女性得開心合照，圖中阿扁一隻手穩穩握住手機，三位女生則用手「比心」。(圖/取自 陳水扁新勇哥物語)

(中時電子報)