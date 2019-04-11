白色泡沫的藝術空間，彷彿人生的多變無常！這是日本藝術家足立あゆみ（AYUMI ADACHI）的《White Noise 白噪音》系列作品！2019年適逢松菸八十週年，松山文創園區「藝異空間」以「記憶」為主題策畫系列展覽，邀請民眾走進展場，，從中找到觸動心靈、引起共鳴的記憶，期藉此展現藝術的親民與多元。

足立あゆみ（AYUMI ADACHI）以金屬線、紙張等簡約素材，建造一個佈滿了白色泡沫的藝術空間。泡沫，隱喻人生的夢幻泡影，每個剎那即生即滅，無常輪迴。（主辦單位提供）

「記憶」系列第二檔展覽首度連結國際，邀請日籍藝術家足立あゆみ（AYUMI ADACHI）現地創作大型裝置藝術作品，轉化原為製菸工廠的「藝異空間」，讓觀者走進展場即進入作品，在有機的空間中感受一種似曾相識的舒適、被包裹的感覺。

藝術家足立あゆみ（AYUMI ADACHI）自2015年起便深受佛教教義影響，在人生輪迴中「剎那」（即梵文kṣaṇa，約0.013秒的瞬間）觀念影響下，開始以無數個像是白色泡沫的「十四面體（Tetrakaidecahedron）」進行一系列大型裝置藝術創作，《White Noise 白噪音》展覽是她一系列作品的延續，是繼2015《剎那》、2016《影響》、2017《波紋》之後的生命再思。

足立あゆみ（AYUMI ADACHI）以金屬線、紙張等簡約素材，建造一個佈滿了白色泡沫的藝術空間。泡沫，隱喻人生的夢幻泡影，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅；每個剎那即生即滅，無常輪迴。生命形成與終結的循環，由無數個0.013秒組成，每一個出生、死亡至重生的過程又循環不止地，逐漸成就43億2千萬年永生的萬劫。萬事萬物如此循環，永不止息。

《White Noise 白噪音》展期自4月19日起至6月16日止，歡迎來到「藝異空間」，伴隨著如流水、如血液流動般的背景音，喚醒你我身心深處、某種熟悉的記憶或場景。

(中時電子報)