合歡山國家森林遊樂區高山杜鵑花因受到暖冬影響，以往是5月後盛開，提前4月開花，而仁愛鄉奧萬大森林遊樂區的埔里杜鵑則大爆發，預估花期到本月20日，想拍花、賞花的遊客要把握時間安排行程上山賞花。

去年入冬以來氣候偏暖，雨水也稀少，冬季開花的梅花、櫻花花況不佳，連帶影響梅子收成，產量減少約4成，國姓枇杷也因花況不佳，產量掉了3成，甚至連高海拔的玉山杜鵑、中高海拔的埔里杜鵑花期也提前，原本5月為最佳賞花期，如今4月即能看到盛開的美景。

埔里杜鵑別名「毛柱杜鵑」、「南澳杜鵑」，是台灣特有種，南投林管處經營的奧萬大森林遊樂區內已有不少埔里杜鵑在本週盛開，以好漢坡及松林區步道最多。南投林管處表示，今年乾旱，原本預計花況不佳，幸好3月份下了幾天豐沛春雨，埔讓里杜鵑有了雨水滋潤而盛開。

東勢林區管理處也指出，石門山及合歡東峰的玉山杜鵑也提前綻放，花色由粉紅漸逐漸轉為白色，玉山杜鵑花瓣帶著波浪邊緣，讓合歡山增添繽紛色彩，預估陸續盛開至5月，歡迎喜愛登山的朋友上合歡山欣賞這一年一次的高山杜鵑花季，留下美好的回憶。

(中時 )