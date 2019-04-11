高雄一名罹癌黃姓正妹與郭姓鄰居相約吸毒出現幻覺，郭男卻沒立即將黃女送醫，將她丟包在家門口，害黃女延誤就醫身亡，黃母向郭男提告求償730多萬，法官判郭男賠償450萬元。

判決書指出，黃女與郭男為住樓上樓下的鄰居，2016年郭男購買2包海洛因，約黃女到住家開毒趴，黃女施用海洛因後出現幻覺，不斷喃喃自語說「頭很暈，很想睡覺」，還表示自己先前有飲酒、服用安眠藥。郭男將人送往4樓租屋處途中，黃女已經站立不穩、身體抽蓄，甚至身體後仰癱軟倒地，郭男見狀卻見死不救，將黃女放在住家門口即放任不管，導致黃女延誤就醫，最後因混用酒精、安眠藥及海洛因，中毒死亡。

黃母愛女過世，主張她雙眼全盲，無工作能力，以接受女兒扶養約30年來計算，要求郭男賠償460萬元，及精神慰撫金200萬元，及喪葬費72萬元，共730多萬元。

郭男辯稱，黃女生前罹患癌症，本身就有毒癮，他只是與黃女共同出資購買毒品，不知道她吸毒前服用8顆安眠藥與酒精，認為黃女過世與他無關，而郭男本身經濟困頓，名下無任何財產，認為黃母要求賠償的金額過高。

法官審理認為，郭男幫助黃女施打海洛因，還遺棄無自救力的黃女在租屋處等死，郭男丟包行為與黃女死亡顯然有因果關係，審酌後判郭男賠償黃母72萬元、扶養費230萬元、精神慰撫金150 萬元，合計450萬元。刑事部分，郭男為吸毒累犯判刑7月，遺棄致人於死罪，判處有期徒刑4 年8 月。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)