預計2026年全線通車的台61線西濱快速道路曾文溪大橋，目前還差「最後一塊缺口」，台南市長黃偉哲延續重大建設擬定標竿計畫，為完全打通三橫三縱道路聯絡網，積極向中央爭取開闢台61線─鹿耳門大道往北延伸線連接至台86線，完整建構濱海交通快速路網。

台南市政府工務局表示，為因應未來台61線西濱快速道路完成曾文溪大橋全線通車後，順利銜接台南市區交通路網，市府早先已完成台江大道全線開闢，並將銜接已獲內政部營建署補助辦理施工中的台南都會北外環鹽水溪環河快速道路，亦可快速連接國道1號、國道8號等交通路網。

另外，並規畫台61線西濱快速道路鹿耳門大道往北延伸線，提供未來台61線西濱快速道路曾文溪大橋完工後，連通至台86線快速道路，建構三橫三縱四通八達「一路暢通」的交通路網。

其中，台61線西濱快速道路「最後一塊缺口」鹿耳門大道往北延伸線縫合後，將串連台江大道-省道台17線-鹿耳門大道-安平跨港橋銜接台86線快速道路，達到台南市1小時生活圈願景，目前安平跨港橋也已獲中央核定補助興建。

(中時 )