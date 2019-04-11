國民黨立委初選火熱，松山信義現任立委費鴻泰迎戰挑戰者王鴻薇，找來黨籍議員秦慧珠、陳永德、戴錫欽、徐巧芯等人力挺，4人並以廣播錄音展現全力支持。

費鴻泰表示，他已經深耕基層多年，在立法院推動多項重要法案修法，包括稅制改革，為民節稅省荷包；修正《動物保護法》，終止毛小孩《十二夜》的惡夢，並在社區不定期舉行「毛小孩健康檢查諮詢」活動；並推動散裝食品業者比照現有規定公開食品的反式脂肪含量，保護民眾健康。

秦慧珠說，請選民唯一支持認真為大家做事的立委；陳永德也表示，費鴻泰認真打拼，請大家一定要支持；戴錫欽則拍胸脯保證，費鴻泰專業、正派又接地氣；徐巧芯也是大力推薦，一定要支持貼近民意又提攜新人的費鴻泰。

費鴻泰則表示，他與議員們必將並肩合作，為台北打拚，從地方到中央，為民眾監督政府，為民眾爭取權益。費鴻泰與四位議員們，共同為松山信義選民們打拚，團結齊心發揮最大力量。

費鴻泰也強調，他是有戰力的區域立法委員，不會去擔任不分區立委。事實上，不分區立委跟區域立委有很大的不同，不分區立委沒有辦法對於選區的民眾直接負責與服務，這與費鴻泰長年在信義、南松山的競選初衷不同，費鴻泰一向用心為民服務，努力解決選民所提出的大小問題。

(中時 )