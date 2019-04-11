每年台灣宗教盛事大甲媽遶境進香至新港奉天宮，11日上午8點舉行媽祖祝壽大典，現場約有逾萬名信徒參拜祝壽。（新港奉天宮提供）

祝壽大典沿用祭天古禮，典禮遵循古制，主辦單位在廟前廣場搭起天壇。（新港奉天天宮提供）

大甲鎮瀾宮及奉天宮共同準備約50隻豬公祭拜，廟前擺放20隻，信徒可「拔豬鬃」。（張亦惠攝）

祝壽大典結束，信徒也可開始吃葷食，日前登記的信徒，可至廟內豬公肉攤領取，「呷豬公肉保平安」。（張亦惠攝）

每年台灣宗教盛事大甲媽遶境進香至新港奉天宮，11日上午8點舉行媽祖祝壽大典，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌立法院副院長蔡其昌、嘉義縣長翁章梁、台中市副市長陳子敬、立委陳明文、顏寬恆、前縣長張花冠皆出席祭典。（張亦惠攝）

每年台灣宗教盛事大甲媽遶境進香至新港奉天宮，11日上午8點舉行媽祖祝壽大典，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌立法院副院長蔡其昌、嘉義縣長翁章梁、台中市副市長陳子敬、立委陳明文、顏寬恆、前縣長張花冠皆出席祭典，現場約有逾萬名信徒參拜祝壽，奉天宮也準備約50隻豬公，讓民眾可「呷豬公肉保平安」。

祝壽大典沿用祭天古禮，典禮遵循古制，主辦單位在廟前廣場搭起天壇，由主祭者依序向媽祖上香、獻花、獻壽桃、壽麵、獻財帛、宣讀祝文、誦經祝壽、宣讀疏文，祝壽儀式近2小時禮成，場面莊嚴隆重，信徒以天壇為中心，站滿周邊走廊、街道，人手一支令旗、清香，虔誠祈求媽祖保平安。

祝壽大典結束後，信徒湧上祭壇拿祭品，大甲鎮瀾宮及奉天宮共同準備約50隻豬公祭拜，廟前擺放20隻，信徒可「拔豬鬃」，並將豬鬃毛包在紅包袋中，期望藉此增長智慧

，隨著祝壽大典結束，信徒也可開始吃葷食，日前登記的信徒，可至廟內豬公肉攤領取，「呷豬公肉保平安」。

9天8夜的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，今日白天在新港讓信徒參拜， 晚上10點舉行回駕大典，11點5分正式起駕回程。

(中時 )