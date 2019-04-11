Lot of threes in NYC#PistonsNow powered by @RocketFiber pic.twitter.com/izhHIQznTW — x - Detroit Pistons (@DetroitPistons) 2019年4月11日

都打到例行賽最後一天了，東區最後一張季後賽門票才告出爐！活塞靠著肯納德、雷吉傑克生與德拉蒙3人得分都破20，最後以115比89輕取地主尼克，驚險用41勝41敗戰績，宣告搶下東區最後一張季後賽門票，成為東區老八。

由於尼克是早已宣告擺爛的球隊，也讓這場比賽還沒開打就毫無懸念，活塞更讓主力前鋒布雷克葛瑞芬輪休，仍在打完上半場，就取得65比41的大幅領先，前3節結束，更擴大領先到30分以上，也讓他們提前宣告跨過季後賽門檻。

替補前鋒肯納德成為贏球頭號功臣，替補只打25分鐘的他，摘全場最高27分，雷吉傑克生也有21分、7助攻，德拉蒙20分、18籃板，艾林頓12分；尼克則以傑金斯16分最高，凱迪艾倫13分、8助攻與5籃板，艾倫生12分。

由於籃網11日擊敗熱火，魔術也以122比114力退黃蜂，兩隊都搶本季第42勝，也讓活塞想要跟籃網、魔術比較戰績的機會消失，起碼他們還是搶到東區最後一張季後賽門票，季後賽首輪將跟「字母哥」阿提托康波領軍的公鹿交手。

東區季後賽首輪對戰戲碼也都全部出爐，除了公鹿遭遇活塞，林書豪效力的暴龍將跟魔術交手，七六人碰上籃網，塞爾提克對決溜馬。

(中時電子報)