年紀增長雖不可逆但可透過方法讓身體維持年輕。有網站統整出7個簡單實用的生活習慣，如保持正面積極心態、調整飲食習慣、飲食多寡、規律運動、多和親戚、朋友互動、擦防曬、充足睡眠等，幫助讓你留住膠原蛋白抗衰老。

據《Real Simple》報導，從每天這些小細節下手，對抗衰老並不困難，結合專業醫師及研究建議，統整出以下7個簡單的日常好習慣。

1.保持積極態度

網站指出，正面積極態度者比消極的人更易從疾病中恢復，據《美國醫學會》研究顯示，那些認為「年齡是智慧象徵」的正面心態年長者，與將老年看作無助或無用的人相比，疾病恢復率高了40%以上。

2.調整飲食習慣

凱薩醫療機構主任醫師Jeffrey Benabio建議，新鮮的水果和蔬菜、全穀物與瘦肉蛋白質等的低升糖飲食最為健康，如地中海飲食，根據研究指出，這類飲食能降低心臟病發、中風和過早死亡風險，還能讓肌膚看起來更年輕。

3.飲食多寡

根據美國國立衛生研究院的說法，暴飲暴食可能導致壽命縮短、心血管疾病和第二型糖尿病，建議均衡飲食並適量適宜。

4.規律運動

美國國家運動醫學院教師Fabio Comana表示，隨年齡增長肌肉消失增快，一般女性在30到70歲之間可能會減掉23%的肌肉量，建議可透過運動提升肌肉質量和力量，讓體年齡保持年輕，到90歲以上仍有幫助。

5.維持社交關係

網站指出，和親戚、朋友互動可以幫助你延長壽命，《公共科學圖書館：醫學》期刊研究也指出，具強烈社會關係者比社會關係不佳或不足的人，有多50%的機會活得更久。

6.避免陽光過度照射

Benabio醫生表示，曬太陽幾分鐘後皮膚就會停止製造維生素D，在陽光下太多時間不僅會產生皺紋，還可能讓皮膚癌風險增高，他建議，適量就好並記得擦防曬乳有助於防止皮膚老化。

7.充足的睡眠

Benabio指出，睡覺時會釋放出一種生長激素，有助於恢復膠原蛋白和彈性蛋白，據美國國家睡眠基金會的研究顯示，每晚應睡7到9個小時，若長期睡眠不足恐導致肥胖、心臟病和糖尿病的風險提高。

(中時電子報)