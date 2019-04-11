屬於媽媽們的母親節即將到來，台灣高鐵公司今日宣佈，將於5月10日至13日間加開37班列車，4天共開行638班次列車，後天（13日）凌晨0點開放訂票。此外，為鼓勵學生返鄉團聚，高鐵特別在疏運期間，加碼提供8班次的「大學生5折孝親優惠列車」。

高鐵表示，將於5月10日至13日間加開37班列車，包括南下25班、北上12班，4天共開行638班次列車，並維持早鳥優惠與大學生優惠，本周六（13日）凌晨0點起開放訂票。

高鐵為鼓勵大學生返鄉與家人團聚歡慶母親節，除原有提供的大學生優惠車次外，特別在5月10日、13日兩天，加碼提供8班次的「大學生5折孝親優惠列車」。

大學生5折優惠車次包括10日上午9點、10點出發的南下列車，與上午10點25分、下午12點25分的北上列車；13日上午9點、10點出發的南下列車，與上午8點25分、9點25分的北上列車。上述列車各站皆停。

高鐵表示，疏運期間各車次皆有3到5節自由座車廂，旅客可持悠遊卡、一卡通等，直接感應進站，並建議旅客提早購票，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機等購票。

高鐵提醒，母親節疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，定期、回數票均照常使用，效期不另展延；「25人以上團體優惠」及「校外教學優惠」則暫不適用。

(中時 )