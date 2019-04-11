美國職業高爾夫PGA巡迴賽四大賽之一的美國名人賽，2019年賽事在台北時間今晚8點半正式開打，包括衛冕冠軍瑞德（Patrick Reed）、2012美國公開賽冠軍辛普森（Webb Simpson）、愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）及美國名將「老虎」伍茲都要角逐象徵名人賽冠軍的「綠夾克」，博奕公司威廉希爾出現一個高額下注，有彩迷投注8萬5000美元（約台幣264萬），壓伍茲贏得冠軍，創下威廉希爾美國區投注紀錄。

「老虎」伍茲在全世界擁有眾多球迷，或許沒幾個會瘋狂到或是財力雄厚到願意下注大筆金額押他贏得2019名人賽冠軍。知名高球媒體《高爾夫文摘》指出，威廉希爾是一家總部設在英國倫敦的博弈公司，在美國內華達的公司有115種運動投注，本周二接到一筆8.5萬美元的下注，按照賠率，如果伍茲真的在今年名人賽封王，這位彩迷可帶走119萬美元彩金，換算台幣約3694萬。

由於金額過於龐大，威廉希爾交易部總監波丹諾維奇（Nick Bogdanovich）受訪時透露，以為這位彩迷是第一次下注，所以填錯金額，「我想說應該是要下注85美元（約2640台幣），卻誤填為8萬5000美元，但經過確認後，真的是這個金額。」

(中時電子報)