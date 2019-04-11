女F4前團長Fanny、藝人劉樂妍，因不滿導演關驊積欠她妹妹的酬勞，去年2月在微博上發文痛批關驊「無恥」、「老賴導演」，事後關提告妨害名譽。台北地檢署今起訴劉樂妍。

劉樂妍是F4前團長，近年轉往大陸發展演藝事業，經常在微博上發表政治言論，被稱為「女版黃安」。

至於導演關驊曾拍攝微電影《人生》等作品，因爆出演員拿不到酬勞，但關驊出面控訴邱姓製作人欠款賴帳，導致酬勞卡關，雙方各說各話。

劉樂妍因不滿關驊欠她從事化妝造型師的妹妹的酬勞，去年2月間在微博上一再發文痛批關驊「無恥」，要求還錢。

劉發文指稱，「無恥關驊導演，二月拍片。大家小心，千萬別進他的組。進了他的組，他只有演員給錢，工作人員的錢，請款還要求他，我妹妹擔任他戲裡的化妝，造型，服裝，還代墊出去一堆給助理的錢，最後跟他請不到款。手機電話簡訊不回不接不理。請大家小心哦，他2月要拍片咯，好可怕哦」、「台灣老賴導演關驊來北京，大家小心」、「無恥下作！」。

事後關提告，台北地檢署今依妨害名譽罪嫌起訴劉樂妍。

(中時 )