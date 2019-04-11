常常掉髮、嘴破、手麻，別以為只是老化或火氣大，專家表示，這些都是一般人誤認的錯誤解答！雖然有些症狀剛開始微小到讓人不以為意，但其實都是身體在發出警訊，代表缺乏某種維生素。

很多人嘴破時老以為是因為昨晚沒睡飽或火氣大，手麻以為是太累，揉一揉就沒事，但《早安健康》報導，蘇珊波倫博士在暢銷書「自己的免疫系統自己救」中指出，這些通通都是錯誤解答，正確原因是，身體缺乏維生素時，會開始出現諸多毛病，嚴重的話甚至會導致身體機能失調。

蘇珊波倫表示，維生素是促進體內所有化學作用的關鍵要素，有些節食或素食主義者，很容易因缺乏鐵、鋅、維生素B群而導致嘴破；另外，缺乏維生物素B7，臉上或身體其他部位容易長出鱗片狀的紅色疹子，還會大量掉髮。

至於常常手腳刺痛麻痺，代表缺乏維生素B群中的葉酸、維生素B6、B12，這些維生素與周圍的神經和皮膚直接相關，而且還很有可能一併出現焦慮症、抑鬱症、貧血、疲勞、賀爾蒙失衡等問題。

現代人吃太多精製食物，普遍缺乏維生素，有益的食物吃太少，也會產生營養不良，導致身體功能障礙。蘇珊波倫強調，正確的飲食與生活型態，才能讓身體自行產生免疫力，否則等到病情惡化，就算用大量的藥物都難以挽救。

(中時電子報)