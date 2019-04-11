蘇揆召集公股行庫董總 籲配合政策 11:072019/04/11 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌（前右3）。（資料照片/中央社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 公股銀行包含土銀、彰銀、第一金與華南金董事長人事剛剛異動，行政院長蘇貞昌上午在院會前，召集公股銀行高層開會，行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇揆召集公股行庫董總，是希望配合政府政策，協助中小企業貸款及長照等發展。 Kolas說，蘇揆召集所有公股董事長、總經理，希望除了本行業務，還要多協助包括中小企業轉型貸款、社會住宅、長照，新南向以及五加二產業的發展等，公股銀行也是政府的一員，要一起努力，照顧人民。 (中時 ) #公股 #中小 #企業 #銀行 #中小企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 優勢互補 兩岸合作避國際風險 04:092019/04/07 政治 政院將會工商團體 聚焦3議題 04:092019/04/07 政治 陸挺中小企 發布指導意見 21:582019/04/07 政治 中小企業、青年創業 信保基金協助取得資金活水 04:102019/04/08 政治 證交所領軍 赴港招商引資 04:102019/04/08 政治 精密機械零組件產業工廠智働化 4／17台中研討 助業者邁向務實智慧製造 04:102019/04/08 政治 觀念平台－邁向企業永續治理 增加公司長期價值 04:102019/04/09 政治 中小企業放款 三大行庫兩月減逾410億 21:562019/04/09 政治 中小企放款動能緩 三大行庫兩月減逾410億 04:102019/04/10 政治 陽信銀Q1獲利10.35億 創新高 04:102019/04/11 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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