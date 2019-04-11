公股銀行包含土銀、彰銀、第一金與華南金董事長人事剛剛異動，行政院長蘇貞昌上午在院會前，召集公股銀行高層開會，行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇揆召集公股行庫董總，是希望配合政府政策，協助中小企業貸款及長照等發展。

Kolas說，蘇揆召集所有公股董事長、總經理，希望除了本行業務，還要多協助包括中小企業轉型貸款、社會住宅、長照，新南向以及五加二產業的發展等，公股銀行也是政府的一員，要一起努力，照顧人民。

(中時 )