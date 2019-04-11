立法院內政委員會今排定審查中選會主委被提名人李進勇的人事案，國民黨立委因不滿李進勇有深綠背景，一早就到委員會備戰，擋住委員會入口不讓李進勇進入，並團團包圍李要把他「請出立法院」。李進勇和藍委在立法院上下「你跑我追」了一小時，最後委員會宣布休息，人事案未進入審查。

行政院長蘇貞昌日前提名前雲林縣長李進勇擔任中選會主委，引發國民黨質疑李進勇政黨背景濃厚，不適合擔任獨立機關中選會的主委，呼籲李進勇拒絕提名，實現自己在故鄉終結政治生涯的承諾。

立法院內政委員會今排定審查李進勇的人事案，民進黨立委雖一早就排排坐在主席台上防止國民黨杯葛，但國民黨立委改採人牆戰術將委員會門口堵住，不讓李進勇進入委員會。李進勇在上午近九時抵達內政委員會門口，但遭藍委阻絕於門外，藍委也不斷高喊「李進勇滾回去」。

國民黨團總召江啟臣對著李進勇痛罵，「你說過終結政治生涯在你故鄉，政治人物這麼沒有風骨，無恥！」江啟臣要李拿出風骨，不要沾侮這個獨立機關，因為中選會是大選的裁判者，「要讓剛落選的雲林縣前縣長來接任嗎？」而且李是接受提名之後才註銷黨籍，這樣叫做沒有政黨背景嗎？「這就是為了做官，背棄你的價值，請你回去。」

李進勇在走廊接受媒體採訪表示，中選會的組織法並沒有禁止具有黨籍身分的人出任委員，且為了消除可能的疑慮，在他沒有擔任主委之前，就請中央黨部註銷黨籍表示決心，以及對社會法治的承諾。

對於藍委質疑他是被酬庸，李進勇說，經過去年九合一大選，所造成的紛擾，面對明年1月11日大選，尤其合併公投選舉所面臨的挑戰，中選會絕對不是閒差，任何人來接這個位置絕對不是酬庸，「頭殼壞掉才被酬庸」。

國民黨立委隨後將李進勇團團包圍，要求李離開立法院，但李進勇堅持「程序上是委員會請我來，要留要走也應該是委員會決定」不願離開，雙方在走廊發生推擠。李進勇隨後在綠委郭國文護送下走向樓梯，原以為要下樓離開，卻又上樓從走廊另一頭試圖進入委員會，藍委趕緊在樓梯口攔截李，雙方「你追我跑」像在玩躲貓貓。

郭國文隨後想帶李進勇到民進黨黨團辦公室休息，遭藍委怒嗆「證明民進黨護航」、「你今天踏進這個門就不要再進立法院的門了」，一行人只好到議場前廣場「罰站」十幾分鐘，等待委員會協商結果。

李進勇在議場前廣場再度受訪表示，「我只是一個被提名人來接受審查，用那樣的方式要把我強制驅離，我覺得很失望。」藍委費鴻泰則說，中選會不是民進黨的，委員是很神聖的，李進勇不適合踏進去。

委員會在協商後宣布休息，李進勇則被帶到綠委鄭運鵬辦公室休息。民進黨團總召柯建銘說，因為國民黨發動強烈攻擊，阻止李進勇進入會場，剛才委員會程序已經完成程序發言及行政院秘書長報告，未來就從詢答開始。他呼籲國民黨適可而止，用這種政黨對立的方式處理同意權，社會自有評價。未來還有公投法必須審議，假如公投法審議沒有主委，「大家想一想事情的嚴重性」，未來就一步一步處理。

(中時 )