台北市某知名貴族學校，去年12月驚傳有小學部的男老師， 在校外對2名男學童猥褻、性侵，並強逼拍裸照；台北地檢署今依妨害性自主罪起訴該名狼師。至於拍裸照部分，因學童家屬撤告，另予不起訴處分。

檢察官獲報，指揮警方追查後，將該名狼師拘提到案，聲押禁見獲准迄今，狼師目前仍在押。

校方先前表示，學校已啟動危機處理與輔導機制，全面性輔導學生及協助家長處理後續事宜；一切等待司法調查，若屬實，有具體事證，校內將召開相關懲處會議，討論該師是否繼續在校任教或停聘、解聘。

據指出，全案是1名學生家長提告，家長發現自己孩子是老師狼爪下的受害人後，憤提告訴，檢察官指揮警方搜索、拘提，在狼師手機內發現多張男童裸照；不過該名老師否認猥褻及強逼男學生拍裸照，並稱「完全不知道為何會被家長提告」。

但檢方查出有2名學童受害，分別被猥褻、性侵，不採信狼師說法，今依法起訴。

(中時 )