民進黨黨內總統初選延後，蔡英文總統馬不停蹄爭取支持， 今天貼出前往臉書台灣辦公室參觀的圖文，強調打造一個讓台灣年輕人留鄉、返鄉，並且發揮長才的就業環境，「是政府的責任，也是我的使命。」

蔡英文在臉書發文表示，昨天她去參觀了Facebook在台灣的新辦公室，幫大家「開箱」，一探究竟。

臉書台北辦公室裡的會議室，都以台灣特色命名。她在一間叫做「九份」的會議室，和幾位在臉書工作的台灣年輕人對談，「他們的年紀都非常輕，有土生土長的台灣人，也有從海外特別返鄉的」。

蔡英文表示，她上任之後，推出「亞洲．矽谷推動方案」，得到許多國際知名企業的支持跟響應，「Facebook的余總經理告訴我，他們在台灣擴大設立辦公室後，也準備擴大徵才」，未來將會有更多優質的職缺，等待台灣年輕人來挑戰！

她很高興看到年輕人為台灣連結世界的工作熱忱。台灣絕對有最好的人才，可以和世界平起平坐，從黑洞到臉書，台灣都有角色！

她問網友「你們知道臉書辦公室最讓我興奮的地方是哪裡嗎？」並自問自答「是泡麵區」，要大家「快點開影片，一起開箱」。

(工商 )