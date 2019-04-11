去年修正所得稅法後，財政部發給民眾稅改大紅包！今年5月報稅就適用的「所得稅稅制優化」，調高四大扣除額的額度，估計全台超過500萬戶家庭受惠，今年平均可少繳1萬至1萬5000元，但也讓許多人搞不清楚，究竟自己適用多少扣除額？報稅該報多少？怎樣是免繳稅？財政部為了方便民眾理解，在臉書PO出「迷宮報稅圖」，讓納稅人秒懂自己的扣除額是多少。

臉書《中華民國財政部》PO文指出，只要跟著迷宮的問題走，就知道怎麼繳稅：

(1)適用的扣除額度：把迷宮路過的金額加總。

(2)要繳的稅：年所得-合計的扣除額度(1)。

(3)免繳稅：年所得〈合計的扣除額度(1)。例如：單身所得在40.8萬以下，就不用繳稅。

【免稅額】條件：納稅義務人、配偶及受扶養親屬

簡單易懂的迷宮圖，就能算出今年報稅的「扣除額度」是多少，讓不少網友直呼方便，「這太優秀！」、「好清楚的一張圖，看了又舒服」、「我一算就成功了」、「將複雜的規定化為簡單易懂的圖表，財政部的小編真不容易」。

(中時電子報)