信徒準備了長約１公里「炮道」恭迎白沙屯媽祖。（許素惠攝）

信眾大排長龍躦轎腳。（許素惠攝）

史上頭一遭！總統跟著白沙屯媽徒步進香！苗栗通霄白沙屯媽祖到雲林北港朝天宮進香，11日清晨進入元長鄉轄內，原本要駐駕元長西莊村的白沙屯媽祖會，後改駐蹕在北港溝皂里，蔡英文匆匆趕來，向媽祖上香後，便隨著媽祖鑾轎往北港市區前進，沿徒信眾除了爭睹媽祖金尊及躦轎腳外，蔡英文一出現，也爭著與她握手。

白沙屯媽祖進香隊伍快速前進，清晨已來到元長鄉內，信徒起個大早備妥香案恭迎朝拜，沿途鞭炮響徹雲霄，躦轎腳的信徒更是大排長龍，有信徒甚至準備了長達1公里的「炮道」熱情迎接，引信一點燃，炮火與濃煙直竄雲霄，十分壯觀。

白沙屯媽鑾轎原本9點要駐駕在元長白沙屯媽祖會，蔡英文也預計在抵達該會迎接媽祖後，隨著遶境行腳徒步前往北港朝天宮進香，但是蔡未趕上9點，而鑾駕後來也沒有駐駕在元長白沙屯媽祖會，又急行軍地前進，改駐蹕在北港溝皂里。

神轎約停駐了40分鐘，蔡英文終於趕到，向媽祖上香後，便隨著數萬香燈腳前進，由於第一次有總統跟著媽祖遶境進香，信眾一看到蔡英文，爭著握手，大家就這樣邊握手、邊走，又時不時地停下腳步跪趴在地準備躦轎腳。

蔡英文總統11日上午到雲林縣跟著白沙屯媽祖遶境到北港朝天宮進香，信眾熱情爭相握手。（許素惠攝）

(中時 )