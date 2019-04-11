With 32 points on the night @nextlevel_03 gets the @BassProShops #TrophyGame pic.twitter.com/NYuMlDjSBA — Memphis Grizzlies (@memgrizz) 2019年4月11日

為了準備14日即將開打的季後賽首輪，勇士11日在最後1場例行賽徹底輪休，除了沒讓柯瑞、考辛斯與卓雷蒙格林上場，更讓杜蘭特、克雷湯普生只打上半場，結果勇士慘遭灰熊三分炮火猛轟，最後以117比132無奈中止6連勝！

由於勇士早已鎖定西區龍頭，勇士總教練科爾才讓「五星戰隊」變相休息，但地主灰熊毫不客氣，前兩節就靠兇猛三分火力，分別拿下45、41分的高分，打完上半場，更以86比68大幅領先勇士，也讓科爾下半場更有理由輪休主力。

結果杜蘭特只打18分鐘，就摘21分、6助攻的高效率火力演出，克雷湯普生也僅上了17分鐘，就有19分進帳，先前鬧出飯店賴帳風波的喬丹貝爾，則有15分、8籃板，德瑞克生13分，庫克與戴米安李各有10分進帳。

相較於勇士擺明「放水」，灰熊打來格外賣命，全隊3人得分破20，菜鳥後衛傑文卡特攻下生涯新高32分，賈斯汀哈勒戴22分，卡波科洛也有21分，托塞18分，就連迪隆萊特都有13分、11助攻與11籃板的大三元演出。

(中時電子報)