百大青農謝育諮將鱉甲骨研磨成粉製作成餅乾「狗啃啃」，大受歡迎毛小孩歡迎，為鱉產業找到新出路。（潘建志攝）

獲得百大青農的謝育諮返鄉幫忙家中養鱉，將養殖淘汰的鱉甲骨曬乾時，發現家中狗狗非常喜歡啃食，便將鱉甲骨研磨成粉製作成餅乾，原本只想給家中及分送給親友的狗狗吃，沒想到大受歡迎，商品化成「狗啃啃」販售，為鱉產業找到新出路。

謝育諮從小就喜歡動物，因家中養鱉池土地大必須養狗來看顧，從小身邊總圍繞著10多隻狗，養成生活不能沒有狗。7年前她返鄉幫忙養鱉，其中一項工作是將死鱉用水流沖洗腐肉直到剩下骨骼，再清洗、日曬後賣給中藥商製成中藥。

她發現每當把狗放出來時，牠們總馬上衝到曬鱉場大嚼鱉甲骨，才知道鱉甲骨對狗有致命吸引力。為了避免狗啃鱉甲骨時被刺傷，她將鱉甲骨磨成粉加入小麥粉製作成狗餅乾，還添加紅蘿蔔、豬肝等食材，讓餅乾更營養。

原本她只給家中或分送給親友的狗狗吃，沒想到大受歡迎，便開始商品化販售，取名「狗啃啃」。餅乾是全手工製作，以低溫烘烤10小時避免營養流失，每天只能製作40包左右。她也嘗試加入鱉蛋，製作出新口味；並鱉甲骨粉加魚漿製作成零食「貓呷魚」，貓狗都能食用。

貓呷魚及狗啃啃鱉甲口味均1包160元，狗啃啃鱉蛋口味1包180元，目前在關廟及東山休息站、合作的寵物醫院等地販售，也能上「狗啃啃」臉書訂購。謝育諮說，販售所得扣除成本後，會作為流浪動物保護及結紮經費。

(中時 )