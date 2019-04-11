春夏交替，很多人口胃大開，這時海鮮就是很多人的最愛。為提升貢寮鮑銷售，新北市政府輔導貢寮區漁會進行採購及加工補助，製成多樣化貢寮鮑商品，並協助安排展售場地，預計本產季剩餘產量能在4月銷售完畢。

另針對業者反映大陸進口鮑魚問題，新北市府呼籲中央於貢寮鮑產期針對進口鮑魚啟動緊急進口關稅調整機制並限制進口量，維護國內產業發展。

為協助貢寮鮑銷售，已安排市府團購以及協調展售場地，板橋農會在4月10、11日10:00~18:00，新北市政府大樓B1在4月15、22日11:30~13:30，向市民推廣安心在地的貢寮鮑。

另因業者反映本市貢寮鮑年產量約200餘公噸，而每年鮑魚及相關產品進口量達3000多公噸，其中以中國大陸為大宗，且其進口單價遠低於貢寮鮑售價，造成國內同類產品不當競爭，嚴重損害本國鮑魚產業發展，日前市府已請農委會協調中央相關部會於每年貢寮鮑產期(11月至隔年3月)針對進口鮑魚及相關產品啟動緊急進口關稅調整機制。

(中時電子報)