立法院內政委員會今排定審查中選會主委被提名人李進勇的人事案，卻遭藍委強力阻擋，不讓李踏入會議室，最終委員會宣布休息，人事案未進入審查。國民黨團隨後召開記者會，高喊「退回李進勇、下架蘇貞昌」，總召江啟臣呼籲李進勇別助紂為虐，應知所進退、拒絕酬庸，而行政院長蘇貞昌也應懸崖勒馬、收回髒手，不要再染指獨立機關，否則就請下台、回家。

江啟臣指出，中選會是個神聖職務，為中華民國大小選舉的主審裁判，如今一位去年11月才落選的前民進黨籍縣長，為官位註銷黨籍、準備接受酬庸，「請教全台灣人民，你接受這樣的裁判官嗎？」這就是民進黨的標準，連最基本的道德、價值都能違逆，這樣的人選國民黨團絕對不接受，「民進黨若要違逆民意，就繼續護航吧！」

江啟臣接著說，蘇貞昌髒手伸入的不止是中選會，請問接下來NCC主委要找誰？是否下一位落選者也要趕快註銷黨籍，準備接任NCC主委？自從前主委詹婷怡下台後，不但沒看到NCC在新聞自由上扮演超然獨立、公正角色，反而更變本加厲開罰給上面看，因為很快蘇貞昌又要派任新主委。

江啟臣痛批，蘇貞昌的髒手將獨立機關搞成這樣，吃乾抹淨、酬庸，是要準備進行未來選舉的奧步嗎？令人擔心、恐懼。他並呼籲李進勇別助紂為虐，應知所進退、拒絕酬庸，蘇貞昌也必須懸崖勒馬，把髒手收回，別再染指獨立機關。

黨團書記長吳志揚則說，民進黨執政後所有獨立機關都變不獨立，包含NCC、中選會、促轉會，有哪個像獨立機關？如今連人事都毫不避諱酬庸，當國營事業在經營；其中，中選會不但是獨立機關，還是民主選舉重要機關，竟敢用酬庸方法，網羅剛落選的民進黨籍縣長，「這不是酬庸是什麼？」

藍委林德福也說，中選會是選務工作的主審官、裁判官，最重要的工作職掌就是選舉、罷免及公投事務，如今竟被民進黨政府作為酬庸，「難道去年九合一敗選輸得還不夠嗎？」民進黨政府背後圖謀什麼，大家心知肚明，就是準備利用中選會再出奧步，保證明年大選民進黨繼續執政；中選會是獨立機關，提了李進勇後就變獨裁機關，國民黨團堅決反對。

(中時 )