2019.04.10新聞深喉嚨 蔡賴硬碰硬！「初選必敗論VS.初選到底」DPP兩太陽互焚？

民進黨中執會昨日(10)二度延長總統初選日程，前行政院長賴清德深表遺憾，更指出黨中央未徵詢他的意見，並重申自己不改初衷參選到底。民進黨前立委李俊毅震撼指控，目前民進黨內初選，是在徵詢內部與賴本人後，確定只有蔡英文一人出戰情況而設。前立委沈富雄聽後，表示這是非常嚴重的指控，賴應趕緊出來解釋。

李俊毅上節目《新聞深喉嚨》指出：「你知道這個初選設計是怎麼設計的嗎？你知道嗎？不是一個人設計，是經過大家討論！這個是敗選之後，經過內部徵詢，經過內部要重整，要開始因應2020，賴清德被徵詢下，堅決的表示他不挑戰2020，所設計的一套提名的制度。所以卓榮泰才說，這套不是為了處理這個局嘛！這個是一個事實！」更以西裝是否身比喻，痛批黨內當前初選變故：「根本不像樣！」

沈富雄則正色回應李俊毅：「我覺得你剛才講的話，有一句是非常嚴重的指控。就是賴清德，不只一次經過黨的徵詢，都說你不挑戰現任總統蔡英文！」李則秒回：「這個是確定！」

緊接著，沈富雄表示：「如果今天真的延長了，而賴清德決定不選，或是賴清德決定說『我奮戰到底』，不管你選擇哪一條路，我覺得賴清德要針對你(指李俊毅)剛才的指控，就是說你兩度展現，表達我不挑戰蔡英文，所以才有這個時程……」李則回道：「不是兩度。」

沈富雄進一步表示：「這個時程讓黨中央跟黨主席難以操作，因為本來就是只有一個人，而且是當今總統，所以才會這麼快！你現在突然之間給我殺出來，讓我措手不及，所以原來的時程，不是為了你跟蔡英文互砍而做。所以這一點的指控，是非常嚴重，而且非常重要的！我認為賴清德，最好是明天或是後天，真的要針對今天李俊毅前委員，在本節目的指控，我認為你要好好的解釋。」

(中時電子報)