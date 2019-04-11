11日立法院將排審行政院函送李進勇為中選會主委的同意案，對此公督盟指出獨立機關要維持超然公正的前提，是必須完備審查人事同意的制度，導正程序上的簡陋與草率。因此公督盟要求立院盡速三讀通過「立法院職權行使法」人事同意權之相關修法，且以最嚴謹程序審慎審查中選會主委人事案，並公布被提名人李進勇之公開審查資料：號召民眾共同檢視。

公督盟執行長張宏林表示很遺憾我們有許多獨立機構任命上引發爭議，各黨皆然，贏者全拿坐實外界東廠西廠的憂慮，他還質疑李進勇被提名之公開資訊才7頁簡歷，做為月薪將有20萬元的中選會主委，無法有效說服民眾其專業性。

公督盟政策部主任田君陽則說李進勇簡歷當中對於中選會的看法，不夠積極。他還指出立法院第九屆第一會期民進黨團廷出同意權行使之相關修正草案，不乏進步的改革思維，包括為賦予立法院充分審議期，規定審查期間不得少於一個月，並課予舉行公聽會之義務，廣納各界意見。但至今仍未三讀，因此他呼籲應趕快修法完善制度。

記者詢問民進黨在野時提過這麼先進的法案，如今執政了又在立院過半為何不推動？張宏林表示同意，宣稱希望民進黨應帶動轉型，獨立機關的獨立是民主改革重要一環。

最後張宏林與田君陽兩人高呼口號「獨立機關要超然！勿淪為執政東廠！」

(中時 )