前新北市長朱立倫（右）到電台接受主持人翁浩（左）訪問。（廖素慧攝）

積極爭取國民黨內總統大選提名的前新北市長朱立倫，11日上午接受雲嘉電台專訪，朱立倫說，台灣目前沒有廢核的條件，當前執政黨太理想化，「一例一休」也忽略台灣目前產業結構與以前不同。

朱立倫說，他當新北市市長8年任內建設汙水下水道，提高汙水下水道接管率，改善河川汙染、汙水問題，推動新北市UBIKE以促進綠能交通。

主持人問朱立倫以他豐富的執政經驗及高度，「一例一休」政策對各種產業、勞資影響甚鉅，若有機會當國家領導人有何對策？

朱立倫說，行腳途中聽到不少民意，其中有信眾反應，政府的一例一休沒有考慮到廣大的服務業，例如拍片、農業運銷等工作，都是持續工作數周、1個月是常態，工作作息可能1個月休半個月，也可能整個月都不休，他認為台灣目前的產業結構不同於以往，應針對現況擬出對策，而非一體適用。

主持人問核電問題，朱立倫說，當前的執政黨太理想化，提高火力發電的效能造成空汙惡化，台灣現階段沒有廢掉核電廠的條件，執政要務實。

朱立倫比較馬英九執政期間國際觀光客快速成長，蔡英文當總統僅小幅成長，若他當總統，要讓台灣國際旅客突破2000萬。

朱立倫面對媒體以「與媽祖約定行腳期間不談政治」，而不談總統大選相關問題，但節目中受訪暢談新北市執政經驗、對執政黨施政不貼近民情民意的看法。

(中時 )