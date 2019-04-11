苗栗58歲劉男日前開車到台中豐原市區閒晃，行經透天厝工地，趁四下無人，闖入竊取電線，警方根據工地監視器，鎖定駕駛白色轎車的男子涉案。劉嫌到案坦承不諱，但犯後心虛，贓物不敢變賣，在半路丟棄，警方斥責他「怕沒錢過日子，難道不怕被電死嗎？」訊後將他依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。

警方調查，家住苗栗的劉嫌沒有前科，目前無業，與妻子同住。上月11日下午4時許，劉嫌開車經過豐原區豐勢路2段透天厝工地，將車子停放在路旁，直接跑到工地內竊取3條電線。

工地監視器影像顯示，嫌犯使力將電線從管路內拉出，接著用鐵鉗剪斷，共竊取3條各約2公尺的電線，行竊過程前後約17分鐘。嫌犯行竊後將贓物扛回車內，接著3名工人才從工地內走出來，渾然不知電線遭竊，嫌犯則趁沒人注意，趕緊開車倒車落跑。

事隔1小時後工地收工前，張姓工地主任巡視現場，發現管路電線外露，且有明顯剪斷痕跡，經調閱監視器，發現遭竊賊剪斷，損失約6千元，立即打電話報警。

張姓主任痛罵，這種配電用的電線，他也敢剪？幸好沒送電，否則剪一條就被電死了！警方根據工地及路口監視器，鎖定做案車輛，通知劉男到案說明。

警方表示，劉姓男子在到案期限最後1天，才現身派出所。劉男自稱曾在工地從事操作員工作，失業後「日子不好過」，一時起了貪念行竊，但犯後心虛，贓物在半路就丟棄，不敢變賣，已經忘了丟棄何處。

警方斥責劉嫌「怕沒錢過日子，難道不怕被電死嗎？」訊後將他依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

(中時 )