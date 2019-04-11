已宣布參與國民黨內總統初選的台大政治系教授、孫文學校校長張亞中，11日發表致國民黨主席吳敦義及黨員的三封信中的第二封信，主題為本黨應有的「四依止」，全文如下：

在初選的過程中，本黨上下已經陷入了集體焦慮。因為不想再承受民進黨繼續執政的倒行逆施，本黨同志希望能夠派出最強的候選人參選，這完全可以理解。但是何謂最強？如何找尋最強？面對未知、不確定且無常的未來，以及今日之是可能為明日之非的情境，本黨又應如何自處？

愈是焦慮，愈需要智慧。在面對困惑時，佛教提出的「四依止」，或可供我們參考。「四依止」即「依法不依人、依智不依識、依義不依語、依了義不依不了義」。

「依法不依人」，一般所認知的法，指的是制度，核心的內涵是道理。人不只自己可能變，環境也可能讓人改變，所有參選人亦然。因此人不足以為依，因為人的思想、見解互異，依人不如依制度，依制度不如依道理。面對本黨要初選或要徵召的問題，不應只依黨主席，或只依某些人的看法，而應依憑有規可循的制度。除非現有的制度已沒有了道理，否則既是制度，當然就應該遵守。

「依智不依識」，智代表智慧、覺醒；識代表知識、常識，知識、常識是可能有偏差的。本黨對本黨及國家今日真正問題之所在有無覺醒？本黨同志對各參選人的理念政策有無足夠的智慧來判別？還是人云亦云，跟著名嘴走，憑著感覺走、順著民調走？黨員們應從參選人過去的思想、所作所為、現有的主張、未來的可能來取捨參選人；黨中央的工作則應多提供機會，讓黨員能夠深刻認識參選人對本黨缺失、參選理念政策、如何勝選，從而得以徹底了解本黨及台灣問題之所在。不求甚解的打混仗難有持續戰力，無法感召非本黨選民，對國家未來發展更無意義。本黨初選制度應承載讓本黨覺醒、選民覺醒的重任，選民如不覺醒，無論選舉結果為何，台灣都難以改變目前的困局。

「依義不依語」：語言文字是用來詮釋真理的工具，而非真理的本體。眾人均認為，為了贏得選舉，本黨應該推出最強的候選人，但是何謂「最強」？有人認為，能夠贏得選舉就是最強的人。但在我來看，一人力量不足持，只有有理念、有論述、講道理，有人願犧牲自我、放下我執，這個團體才會最強，也才能贏得選舉。如果本黨的候選人只是靠個人魅力或個人的山頭團體，而沒有政策理念及論述為方向，為依託，本黨不可能形成最強的競選團隊。

「依了義不依不了義」：「了義」是指究竟的真理，「不了義」只不過是方便的法門而已。用手指引人去看月亮，但大家若僅見手而不去看月亮，這就是「不了義」。選舉如手，月亮是人民的幸福。所謂「沒有贏得選舉都是假的」這句話只是從權力的角度為真，但並不表示選舉結果必然為人民帶來幸福。因此，「憑藉什麼贏得選舉」、「勝選後會有什麼改變」更為重要。希望本黨的候選人是帶著理念、論述、價值、政策，並承諾當選後必然落實政策的人。而本黨的黨員在初選時，即應以此為投票的依據。

黨中央的責任，應在依據制度，提供一個初選的舞台，讓所有有志之士都能申述自己的理念、抱負、情懷與主張。團結在理念下，以「成功不必在我，成功必定有我」的大格局，本黨才有機會贏得2020年的大選，也才真能為國家帶來真正的改變，為人民創造需要的幸福。

本黨總統參選人張亞中

(中時 )