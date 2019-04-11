海巡署北部分署第二岸巡隊統計，基隆海域今年1至3月出現23隻死亡海龜，比去年同期多出8件。基隆市雞籠山國際青年商會為保護海洋環境，將於14日在八斗子望海巷舉辦淨灘活動，立委蔡適應也拍攝影片於臉書分享，共同推廣環保活動。

立委蔡適應於影片當中指出，基隆過去三個月總共有23隻綠蠵龜死亡案件，很多都是誤食海洋垃圾的關係，海洋生物學家非常憂心海洋垃圾所造成的環境汙染，服務處每年都會跟志工團體一起淨灘，今年與雞籠山國際國際青商會合作，於4月14日上午9點半在八斗子望海巷淨灘，歡迎各位朋友一起響應環保，愛護環境從你我開始。

基隆市雞籠山國際青年商會表示，淨灘活動已經邁入第四個年頭，今年度將會舉辦兩場，目前一般民眾報名有20組，其他協辦單位目前有120人左右，預估今年人數會是去年的三倍。為了讓淨灘更具意義 ，今年除了垃圾的分類統計外，還會邀請成大教授及空拍機現場拍攝，將淨灘前後的垃圾透過3D軟體做量化分折比對。

活動將於14日上午9點30分，於八斗子觀景平台集合，基隆市雞籠山國際青年商會提醒，淨灘現場將提供桶裝水，參加民眾請自備水壺， 響應環保從不喝瓶裝水做起

(中時 )