植物裝置藝術家李霽展前拍攝率性有型，Camper Drift系列白色休閒鞋7680元。（團團文創提供）

氣味設計師張葳穿Camper Pix系列黑色休閒鞋6980元。（團團文創提供）

「我小時候用紙黏土做了一盒的眼球，送給我朋友當禮物，開始喜歡一些怪奇的東西。」特效化妝師程薇穎說談起自己創作開始；這位在國際特效化妝大賽（International Make-Up Artist Trade Show，IMATS）搶下第1名，並為郭富城、許瑋甯化過特效妝的化妝師，談到想要學特效化妝是因為「很想要做一具屍體」，已在《一路順風》、《記憶大師》等眾多電影中創作的程薇穎，也希望為台灣電影創造更多奇幻的角色。

程薇穎除特效化妝，也說自己「更多的跨界嘗試和複合媒材的創作。」她這次也成為「團團文創」與西班牙品牌CAMPER合作「CAMPER TIMELESSNESS台灣青年創作展」12位參加創作人之一。另一位曾與愛馬仕等牌合作的植物裝置藝術家李霽，這次也加入展出，建築背景的他以植物當成藝術素材，展前訪談透露靈感來自電影、運動跑步，甚至「去極地的環境，感受不同的氣候、不同的狀態。」李霽說自己工作就是把抽象內容轉換成具體視覺，「讓別人感受到一種情境或一種情緒。」

這項展覽另有嘻哈音樂人汪庭蔚（T.I.G鐵巨人）、時尚產業工作者周筱筑、產品設計師吳孝儒、服裝設計師邱娉勻、刺青師孫士恩、視覺藝術創作者陳純虹、平面設計師彭冠傑、動態影像導演劉欣蓓、氣味設計師張葳、金工設計師蔡依珊，以及平面設計師盧奕樺等加入，以他們不同面向切入的概念影像，並有12支近身拍攝的創作者影片，讓民眾看到台灣創作人豐沛能量，展覽從4月25日至5月9日，在華山1914文創產業園區中5B館鍋爐室登場。

(中時 )