紅雀球團在今(11日)賽前宣布與明星內野手卡本特（Matt Carpenter）簽下2年3900萬美元(約台幣11.6億元)延長合約，這份合約代表卡本特至少會在紅雀待到2021年賽季，還附帶2022年的選擇權，紅雀營運總管澤利亞克（John Mozeliak）說：「我們希望他繼續穿上紅雀的球衣。」

「留在紅雀是毫無疑問的。我很珍惜我能穿著紅雀的球衣，這支球隊有很棒的未來和潛力，我很高興是球隊的一員。」卡本特在記者會上表示，「我唯一想做的就是贏得世界大賽，而我也確信這天即將到來，我知道我們有機會。」

卡本特在記者會上表示留在紅雀對他來說是毫無疑問的。（翻攝聖路易紅雀推特）

今年33歲的卡本特，上一紙合約是2014年簽下的6年5200萬美元，今年是合約最後一年，而卡本特也是紅雀自2月以來第4位延長合約的球員。雙方這筆複數年延長合約，附帶2022年球季1850萬美金的選擇權，另外規定卡本特2020-21年球季合計達到1100個打席，且2021年至少有550個打席，而買斷金為200萬美元。

卡本特在紅雀待了第8個球季，繳出 .273/.376/.469的打擊三圍，共轟了134支全壘打，尤其去年敲出生涯單季最多的36轟。不只多次入選明星隊，還曾拿下國聯安打王和二壘手銀棒獎。

“This is where I want to be.”



💪 @MattCarp13 has signed a contract extension through 2020-2021 with a vesting option for 2022. pic.twitter.com/mGIdGjrsby — St. Louis Cardinals (@Cardinals) 2019年4月10日

(中時電子報)