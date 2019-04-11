台中市府舉辦英語廉潔朗讀比賽，盼扎根廉潔意識及國際防貪視野。（圖／台中市府提供）

台中市府4月至6月間推出「深耕英語．廉結國際」校園誠信品格活動。其中，英語朗讀比賽11日舉行，學子以英語表達廉能相關議題，也將編撰「中英對照朗讀教材」，讓廉潔及英語教育都潛移默化於心中；市府政風處長許金來表示，公務廉能要求各公務員守法，更重要的是從校園誠信扎根，從小深化學童心中的廉潔品格觀念。

台中市府政風處與教育局攜手舉行「深耕英語．廉結國際」校園誠信品格系列活動，改變傳統方式，推出活潑有趣英語朗讀比賽，希望貼近學童學習的需求，也符合家長對深耕教育的期待。

英語朗讀比賽於清水區三田國小舉行，教育局表示，台中市各國小遴選學童代表參賽，共190校參加，比賽現場並設置「廉政打卡區」，利用上傳臉書方式，擴大活動宣導效益。

許金來指出，公務廉能不僅是要求各公務員守法，更重要的是從校園誠信扎根，從小就深化學童心中的廉潔品格觀念，透過英語朗讀比賽，在準備及比賽的過程中更能強化對廉潔的認知。

該系列活動由「深耕孩童誠信品格」及「引領學子接軌國際

」兩大理念規畫執行，除「誠信品格英語朗讀比賽」外，後續還有一連串校園巡迴宣導活動，透過法治宣導卡通結合英語學習，以創新、創意作為培養孩童誠信品格。

許金來強調，將廣蒐各類與道德誠信有關的故事，編撰「中英對照朗讀教材」，讓學童在英語閱讀時培養品格觀念、訓練獨立思考及是非判斷能力，從小建立國際化的反貪視野，讓台中成為清廉、宏觀的國際城市。

(中時 )