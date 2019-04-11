◎大甲媽新港祝壽大典 數十萬信徒虔誠參拜

每年台灣宗教盛事大甲媽遶境進香至新港奉天宮，11日上午8點舉行媽祖祝壽大典，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌立法院副院長蔡其昌、嘉義縣長翁章梁、台中市副市長陳子敬、立委陳明文、顏寬恆、前縣長張花冠皆出席祭典，現場約有逾萬名信徒參拜祝壽，奉天宮也準備約50隻豬公，讓民眾可「呷豬公肉保平安」。

◎白沙屯媽祖抵北港 蔡英文恭迎聖駕

苗栗通霄白沙屯媽祖到雲林北港朝天宮進香，11日清晨進入元長鄉轄內，原本要駐駕元長西莊村的白沙屯媽祖會，後改駐蹕在北港溝皂里，蔡英文匆匆趕來，向媽祖上香後，便隨著媽祖鑾轎往北港市區前進，沿徒信眾除了爭睹媽祖金尊及躦轎腳外，蔡英文一出現，也爭著與她握手。

◎朱立倫談一例一休 批政策不符民情

積極爭取國民黨內總統大選提名的前新北市長朱立倫，11日上午10時接受雲嘉電台專訪，朱立倫說，當新北市長8年任內提高汙水下水道接管率，「一例一休」沒有忽略台灣目前產業結構與以前中小企業結構不同，不應一體適用。

◎新竹縣客家桐花祭 關西鎮浪漫登場

新竹縣年度「新竹遶桐花」客家桐花祭20日將於關西鎮登場，選址古色古香的東安古橋舉行，邀請遊客白天逛桐花市集、聽好歌，入夜欣賞令人心醉的絢爛光雕秀，還能到縣內小鎮來次桐花輕旅行。

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(中時電子報)