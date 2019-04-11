立法院社福及衛環委員會今（11）日邀相關單位，進行六輕氣爆總檢討專題報告。朝野立委炮聲隆隆，尤其針對六輕老舊管線汰換，經濟部次長林全能表示，將要求台塑爆炸後1個月內（5月7日前）盤點現有管線，並提出改善、更新的期程；經濟部則於15日組團到六輕現勘，釐清事故原因。

綠委劉建國質詢對於工安問題頻頻出現大為震怒，他表示，當地居民說爆炸當下簡直像原子彈，飽受驚嚇！早在以前的檢查報告就指出老舊管線要更新，換到現在還沒換完，還出現了這次大爆炸，如今說還要再1個月才能檢查完高空不易檢查的管線，根本就是虛應故事。

經濟部則回應，去年開始進行六輕20年總體檢中，這次爆炸的廠區尚未排到。又引起劉建國的不滿，怒斥經濟部官員：「你還要我等3年！」稍後林全能解釋，六輕總體檢不只是管線，還包括其他製程，相當周密，仍會繼續進行，管線的檢查更新則會同步進行。

勞動部長許銘春表示，這次出問題的是不易檢查的高空管線，今後為了勞工的職場安全，會要求廠方徹底落實，勞動部與經濟部也會加強督導。

經濟部又說，這次爆炸的管線已使用12年，一般來說管線的保固期是10年。綠委黃秀芳質疑，難道沒有法規可以要求六輕更換新管線嗎？經濟部回答要視實際狀況而定。勞動部則站在職安立場認為，應該隨時檢查更新，不管使用多少年，有問題就需更換。

藍委委王育敏質詢認為，石化業工業安全問題並未徹底解決，雲林縣長張麗善要求中央要在六輕附近設立毒物應變中心就近處理。環保署長張子敬答覆，在斗六本來就有一個化學局的技術小組，如果地方覺得需要設在六輕附近，會再和雲林縣環保局研究，以確保民眾的安全。

此外，關於通報時間延誤的問題，出席的當地民眾表示，爆炸發生後感覺上像被矇在鼓裡，沒有任何通報機制，台塑從容撤退自己的員工，周遭5個村的居民卻無所適從。內政部代表說，根據《災防法》各種事故都有通報規定，但民眾確實有知的權利，會針對此事再做檢討。

(中時 )