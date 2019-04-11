34歲的吳小姐，3個月前在左側太陽穴發現凸起物，本以為是青春痘，卻遲遲未消腫，不時滲出血水，原來是長了血管瘤。切除後化驗，發現是良性腫瘤。醫師表示，頭皮是個血管豐富的地方，長的腫瘤98％為良性、2％為惡性，如出現體積變大、軟硬度改變、分泌物、潰爛等症狀，應儘快就醫。

書田診所整形美容科主任劉國威表示，頭皮腫瘤好發於生活、飲食習慣不佳者，並以50歲以上民眾居多。頭皮腫瘤98-99％為良性，2％的惡性腫瘤，可能是癌症轉移所產生，男性多為肺癌轉移、女性則是乳癌轉移。

由於頭皮被頭髮包覆，難以直接發覺。出現腫塊時，經常都是家人、理髮師先發現，或是洗頭時自行摸到。因腫瘤無明顯感覺，甚至有人會誤以為是青春痘，不以為意。劉國威表示，若發現腫塊超過2周沒消失、變大、軟硬度改變、疼痛、出現分泌物、潰爛、滲血的狀況，就應小心是否為惡性腫瘤。

劉國威表示，如出現頭皮腫瘤，治療方式以手術切除為主，並欸進一步進行病理切片，以鑑定是否為惡性腫瘤。手術後須定期換藥，待拆線後此案鞥洗頭。如傷口紅腫熱痛，或有發燒情況，則表示有感染的可能，需就醫進一步檢查。

劉國威提醒民眾，平日應保持頭皮清潔乾爽，洗頭時不可過度用力抓，以免刺激頭皮。另應攝取均衡飲食，保持運動習慣，並定期輕摸頭部檢查。若有疑似惡性腫瘤的凸起物出現，應儘速就醫。

(中時 )