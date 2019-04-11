戚姓驚世媳婦虐死97歲杭姓公公，士林地院今開庭，10多名戚女的親友到場，戚坦承毆打公公，但辯護人主張戚女患有精神疾病，希望法院對於戚傷害致死量刑能減輕其刑，合議庭討論後，裁定10萬元交保，離開後須立即到醫院進行治療，不能返回住處，4月18日續行審理程序。

去年12月20日因公公拒絕回午睡，戚女竟然強拉到浴室，用冷水沖身體，還將躺在地上的公公用腳踢，導致身體撞擊馬桶、洗手臺架和地轉，過程中還在浴室噴灑殺蟲劑，將冷凍雞肉、魚肉放置在杭身旁，隔天趁著先生出門，用同樣手法施虐致死。

戚女1月底遭羈押至今，上次開庭，戚女相先生道歉，聲稱公公沒有照顧好養子，因而心生怨懟，犯案時腦中當時出現白點，才會毆打公公，但自己沒有將冷凍雞肉放在公公身上，因為太過殘忍，只有放在旁邊，現在想起來很後悔，這都是他們的事情，自己不應該插手。

11日開庭時，戚女坦承有動手毆打公公，並向法院聲請精神鑑定，合議庭裁定10萬元交保，並立即到醫院精神科就診住院，若醫院同意出院，也要事前3日通知法院。

(中時 )