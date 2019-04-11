行政院院會今審查通過「監獄行刑法」、「羈押法」修正草案，規定不得單獨監禁收容人、戒護人員得使用戒具、監所作業基金提高至60％、延長作業時間須經收容人同意，有超時勞作金、職訓受傷有補償金、法務部表示，修法有助於收容人人權保障、處遇有效性及達成復歸社會目的，突顯政府對獄政法制改革重視及誠意，讓我國朝向先進獄政國家之目標邁進。

法務部表示，修正重點包括1.增訂監所人員執行職務，應符合比例原則、尊重收容人尊嚴及維護其人權，並明定不得長期單獨監禁。另增訂於監所設獨立之外部視察小組，落實透明化原則。

2.增訂監獄得對收容人施用戒具、施以固定保護或收容於保護室之要件、程序及期限，以及安排醫事人員評估其身心狀況，並提供適當協助之規定，以維護人權。3.為保障收容人權利，明定監所人員得使用法務部核定之棍、刀、槍及其他器械為必要處置之要件。

4.監所作業收入基於「取之收容人，用之收容人」之精神，修正作業賸餘由現行37.5％提高至60％充收容人勞作金。另明定延長作業時間應經收容人同意，並應給與超時勞作金；以及明定收容人因作業或職業訓練而有傷亡情形者，應發給補償金之規定，以強化其保障。

5.增訂監所依其規模及收容對象、特性，得在資源可及範圍內備置相關醫事人員，於夜間及假日為戒護外醫之諮詢判斷，並由衛生主管機關定期督導、協調及協助改善衛生醫療相關事項。

6.為保障收容人通信、投稿權益，參照司法院釋字第756號解釋意旨，明定監所檢查收容人之書信，係為確認有無夾帶違禁物品，並列舉得閱讀、刪除其書信內容之情形。另為使收容人應能獲得保密及有效之法律協助，規定收容人與其律師、辯護人之通信、接見，無論所涉訴訟或程序種類為何，應符合開拆不閱覽，監看不與聞之精神。

7.因應司法院釋字第653號、第720號及第755號解釋，增訂，「陳情、申訴及起訴」相關規定，確認監所與收容人間為行政法上關係，所衍生之公法上爭議，除法律另有規定外，循申訴、行政訴訟途徑解決，保障收容人相關救濟權利。另因應司法院釋字第691號解釋，對於不予假釋、撤銷假釋、廢止假釋之處分，明定受刑人得提起復審，及不服復審所為決定，得向法院提起行政訴訟等規定。

法務部表示，本次監獄行刑法、羈押法修正是參酌社會各界意見，修正幅度之大，所涉議題及資料之多，均屬前所未有，除有助於收容人人權之保障、處遇之有效性及復歸社會目的之達成外，亦突顯政府對於獄政法制改革之重視及誠意。

但法務部強調，修法只是一個起點，如何將修法之精神、意旨落實於實際運作係更為重要之課題，期待立法院盡速通過法案，使我國能朝向先進獄政國家之目標邁進。

(中時 )