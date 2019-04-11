即日起在官網購買究濃紅燒牛肉麵套組，平均一盒只要129元再加贈復古環保袋一只。（圖／阿舍食堂

台灣泡麵名列「全球10大泡麵」排行榜！「泡麵達人」美國部落客里納許（Hans Lienesch）最新公布「2019全球10大泡麵排行榜」中，台灣的阿舍食堂「究濃紅燒牛肉麵」繼獲得5星滿分好評後，在榜中名列4名，這是史上代表台灣麵食在榜上最好紀錄！

「泡麵達人」美國部落客里納許（Hans Lienesch），吃遍全球超過400種泡麵，每年都會列出全球前10名美味泡麵。本次入選的前10名泡麵除了台灣外，更包含：中國、香港、印尼、新加坡、馬來西亞等，台灣入選的商品由阿舍食堂「究濃紅燒牛肉麵」拿到最好成績第4名，以及老媽拌麵也拿下第8名。

阿舍食堂「究濃紅燒牛肉麵」榮獲5星好評之後，4月份官網首週即銷量衝破紀錄，單週熱銷超過200盒，在量販通路上，上市半年以來銷量更達到近萬盒，阿舍食堂為慶祝登上全球十大排行，推出感恩回饋優惠，即日起在官網購買究濃紅燒牛肉麵套組，平均一盒只要129元再加贈復古環保袋一只。阿舍食堂直營旗艦門市也分別推出感恩回饋優惠，微風南山店推出限量買一送一：買老饕和牛牛肉麵，就送究濃紅燒牛肉麵，優惠價只要499元；台北車站旗艦店則推出：究濃紅燒牛肉麵3入禮盒，優惠價399元。

里納許近年熱愛台灣泡麵，每年也都會針對他口袋名單中的麵食做試吃排名。而「究濃紅燒牛肉麵」獨特的旋弧波浪關廟麵體，也讓里納許相當驚艷，更以「難以置信的麵條口感」來形容！同時也在評語指出，烹煮後湯頭濃郁肉香十足，扎實豪爽的牛肉塊更有溶於口中的軟嫩享受。

阿舍食堂在2018年新推出超頂級「老饕和牛牛肉麵」及超高CP值的「究濃紅燒牛肉麵」達到熱烈迴響。今年夏天牛肉麵系列將再推出全新頂級的「老饕半筋半肉牛肉麵」！除了麵體份量升級外，將以濃郁湯頭、Ｑ彈牛筋搭配軟嫩肉塊口感以及酸甜清爽獨家自製酸菜，預料將再次引爆熱銷風潮！

泡麵達人以「難以置信的麵條口感」、「牛肉溶於口中的軟嫩口感」來形容阿舍食堂牛麵。（圖／網路截圖）

即日起在官網購買究濃紅燒牛肉麵套組，平均一盒只要129元再加贈復古環保袋一只。（圖／阿舍食堂

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