「2019俄羅斯阿基米德國際發明展」成績日前揭曉，修平科技大學分別以「具高寫入速度之7T靜態隨機存取記憶體」、「電阻式記憶體之結構改良」2項作品參賽，皆奪下金牌，打出全壘打的佳績。

肯定師生團隊的努力，修平科大校長鄧作樑11日上午表揚得獎者，他表示，阿基米德國際發明展共吸引35個國家、800多件作品參展，師生研發作品能脫穎而出，相當不易，特別勉勵師生們，在接下來的國際競賽中繼續努力奪牌。

校方表示，獲獎的「具高寫入速度之7T靜態隨機存取記憶體」作品是藉由寫入驅動電路以及控制電路的設計，可大幅提升寫入邏輯1的速度，加速位元線的放電速度與提升讀取邏輯0的速度，能有效減少整體電路的電晶體數量達12％。

同樣獲獎的「電阻式記憶體之結構改良」則為一種阻式記憶體結構改良，藉由電阻器的第一金屬層、絕緣層與第二金屬層的電容結構，提昇記憶體讀寫速度及穩定性。

(中時 )