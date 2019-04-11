民進黨2020總統提名，總統蔡英文對決前行政院長賴清德，民進黨中執會昨(10日)通過總統初選延至5月22日，「英德之爭」確定進入延長賽，各地方黨部也祭出「解套」方式，作家苦苓也想出妙招，打趣說「會成為台灣政治史一段佳話！」

蔡英文與賴清德協調陷入僵局，苦苓在臉書發文祭出妙招，指出如果蔡英文和賴清德一起公開表示「初選公平競爭」，輸的一方自願擔任對方的副總統候選人，那麼不管勝負如何，兩個人的力量都會凝聚起來，達到民進黨的最大值。

苦苓分析，若是輸的一方自願擔任對方副總統候選人，兩個人的聲望，也都會達到生平最高，民進黨全黨上下，和綠營的所有支持者，必將士氣大振、全力以赴，贏得總統大選。就算最後真的輸了，也會得到永遠的尊敬和推崇，成為台灣政治史上的一段佳話，「這不才是民主的真諦嗎？」。

「當過總統的人，怎麼肯再屈就副總統？」，苦苓揶揄，這就是他想出的解套方法「了不起的地方」，他舉例，南非的白人總統戴克拉克，就是在曼德拉出來競選總統時，自願擔任副總統，才穩定了政局，讓大選順利進行，奠定了南非民主的基礎，況且「蔡英文也不一定會輸！」

(中時電子報)