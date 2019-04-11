民進黨中執會昨（10日）通過將總統初選延至5月22日後進行，國民黨台北市議員羅智強認為小英「耍賴」，蔡賴這一局，是蔡英文贏了。對於羅智強的看法，一網友妙回8字：「一個玩英，一個耍賴」，另一網友補上橫批「罪有英德」，成為一副絕妙對聯，讓羅智強也忍不住稱讚：「絕對！」。
民進黨總統初選打延長賽，引發眾多賴清德支持者不滿，獨派大老吳澧培痛批「乾脆宣布戒嚴」，台灣社社長張葉森也認為，這對賴是「不公平的」。9日蔡英文召開記者會，回應初選爭議時表示「怯戰不是我的風格」，強調自己一向不畏戰。
國民黨台北市議員羅智強今（11日）在臉書發文表示，蔡英文從不怯戰，她只是……「耍賴」。羅認為，民調延後二次，就可以延第三次，蔡英文就像個耍賴的莊家。一定要把骰子骰到她贏才算數。
羅更預測，如果5月22日，蔡英文的民調領先，她就會「開盤」，光榮「勝選」。如果5月22日，蔡英文的民調還是落後，她就會繼續「耍賴」。更說「賴清德，你是被蔡英文耍定了啦！」。
有網友對於羅智強的「小英耍賴」說，妙回「一個玩英，一個耍賴」，讓羅智強也按讚並回應：「哇，絕對！」，其他網友也紛紛表示「精彩的八字真言！好！」、「本日金句！」。更有網友補上橫批「罪有英德」，完成一副完整對聯。
文章來源：羅智強臉書
(中時電子報)
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