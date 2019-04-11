文化部辦理「北部流行音樂中心計畫」期程嚴重延宕，預算暴增失控，監察院教育及文化委員會、交通及採購委員會聯席會議今通過監委陳小紅、王美玉、楊芳玲所提調查報告及糾正案，糾正行政院、文化部及臺北市政府。

監委指出，文化部辦理「北部流行音樂中心計畫」，自行政院2004年2月18日核定原始計畫「流行音樂中心建設計畫」執行迄今已歷時15年，除計畫期程數度展延外並大幅請增經費，導致計畫預算由原先的45.5億元遽增至60.7955億元，增幅高達33.6％，預算執行失控。

監委提及，計畫期間歷經13位行政院長、8位政務委員、12位國發會主任委員、12位文化部長、3位臺北市長及9位文化局長，迄今仍尚未營運，執行效率明顯不彰；而近年國內音樂創作人才陸續出走向外發展，喪失流行音樂產業升級契機，行政院、文化部、臺北市政府均核有違失。

另外，臺北市政府原規劃3000座位的表演廳，低於行政院核定修正計畫內容建議的「5千至1萬席」中型表演廳規模，因立法院兩次凍結計畫預算強烈訴求，才檢討修正為5000座席，而據臺北市政府評估分析，目前國內仍然缺乏流行音樂演唱會的中型場館，文化部未能督導臺北市政府依核定評估需求規劃設計表演廳座席數，顯有違失。

(中時 )