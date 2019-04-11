2019亞洲俱樂部男子排球錦標賽預定18日於台北市立大學天母體育館、國立台北教育大學體育館兩地同時火熱開打，中華隊期盼在國人的全力支持留下金牌。

從1990年開辦的亞周俱樂部男排賽至今已邁入第19屆，台灣曾在2015年首度舉辦，當年中華隊在強敵環伺下奮勇奪金，此次由台中銀行冠名贊助，希望能再次掀起一股熱愛排球的風潮。

中華隊此次由2019年世界大學運動會代表隊組成，並且由企業排球聯賽得分王吳宗軒掛率領蜠出征，陣中包含了台師大8人、國北教大2人、彰化師大2人、北市大與中原大學各1分，大部分的選手都是出自於器排聯賽成員，可望帶領中華隊再創巔峰。

此外，本屆賽會的另一個焦點就是「台灣隊長」黑狗陳建禎，他將跟隨去年加盟的日本聯賽三連霸得主松下黑豹隊來台參賽，很有可能在八強賽提前與中華隊上演著兄弟鬩牆的戲碼。

本屆賽事共有16支勁旅參賽，中華、澳洲、科威特與新加坡為A組，伊朗、斯里蘭卡、土庫曼和印尼為B組，C組有哈薩克、泰國、卡達與印度，D組為越南、日本、伊拉克和香港。

(中時電子報)