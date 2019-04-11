交通部2月底預告修正《汽車運輸業管理規則》103條之1，阻斷Uber與租賃業的合作，引爆全台代顧駕駛怒火，自救會今嗆聲，月底一定會動員上凱道抗議，可以雙贏的局面卻要變成雙輸，「不接受政府犧牲我們成就別人（計程車）」。據悉，自救會可能選在4月21日發動抗爭。

《運管規則》103條之1限制租賃車不得巡迴攬客、排班，且計費要以小時為單位，限制Uber與代顧駕駛的出路，衝擊全台上萬代顧駕駛生計。Uber更揚言，修法通過將重新評估在台營運，暗示可能要退出台灣市場。

Uber、小客車租賃公會、叫車平台代顧駕駛自救會今舉行記者會，批評交通部103之1修法跟不上時代。自救會發言人李威爾說，修法傷害司機最深，交通部卻把門關起來，不願跟司機談，計程車、租賃業都需要司機，兩業的司機共同目標有三個，「更多客人、更少耗油、更低維修成本」，修法卻沒有站在司機角度，反而扼殺司機把收入往上提升、車子效益變高的機會，可說是惡法。

李威爾表示，政府可以忽視1萬名Uber司機或15萬名代顧駕駛，但不能忽視300萬名消費者的選票，選舉要到了，執政者要什麼大家很清楚，「不會讓政府輕易犧牲掉我們」，4月底一定會上凱道抗爭，呼籲撤回修法。

據了解，自救會已經申請到4月21日交通部周圍的路權，極有可能選在這天上街。

叫車吧創辦人賴群森指出，司機生活很辛苦，每天有很多空車在路上跑，如果能活化，10多萬駕駛的生活會變好，提高收益、降低成本，台灣有許多人願意付出資金、心血，希望讓司機更好運用時間創造更好收入，但當傳統遇到新創，政府卻用壁壘保障傳統，103之1只是個縮影，當政府是用這樣的思維，會讓國外投資者卻步。

至於代顧駕駛為何不願轉開多元化計程車，賴群森認為，多元化計程車不能機場排班，也無法在路上巡迴攬客，框住了很多優勢，而且計程車有區域限制，例如在台北市登記就不能跑到高雄載人，租賃車卻沒有限制，駕駛自然不考慮跳槽。

(中時 )