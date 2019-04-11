新北市長侯友宜今天上午率各局處首長、代表前往五股區公所拜訪當地所有里長，進行長達2小時的座談會，傾聽地方意見。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜今天上午率各局處首長、代表前往五股區公所拜訪當地所有里長，進行長達2小時的座談會，傾聽地方意見。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜今天上午率各局處首長、代表前往五股區公所拜訪當地所有里長，進行長達2小時的座談會，傾聽地方意見，侯友宜說，「昨天我也去經濟部作細漢、討錢啊，討有錢做細漢哪有要緊？我為地方打拚，做牛做馬都不要緊」，侯強調，里長、區公所、市長、市府要同心，用最大的誠意跟資源來拚地方建設。

侯友宜與五股里長座談會從上午9點開到11點，五股區公所彙整五股交流道周邊交通、五股泰山輕軌興建、五股垃圾山開發、林口特定區禁限建、坑溪排放廢水汙染等共9項議題，讓里長與市府官員交流討論，里長們也當場反映電纜地下化、堤防綠美化、公有市場不足等意見，侯友宜指示主管局處盡速協助解決。

侯友宜說，為市民做事情沒有分藍綠，沒有分大小里，他認為五股有太多都市計畫，衍生很多問題，包括林口保護區、五股垃圾山開發，都是長久以來被提出卻尚未解決的問題，市府會積極向中央爭取協調。

會中也有里長、議員代表建議市府要「硬起來」，向中央溝通協調各項法規、經費問題，侯友宜說，「沒人像咱當市長風度這麼好，輸贏一回事，咱到那變畢恭畢敬，部長、院長來給他開門敬禮，我算姿態夠低了吧，對中央老大畢恭畢敬為的是誰？」

侯友宜說，別人是在搞政治，看到院長他也可以給對方「漏氣」，但他不曾做過這種事，昨天他也去經濟部做細漢、討錢，「討有錢做細漢哪有要緊？」

侯強調，他為地方打拚，做牛做馬都不要緊，但里長、區公所、市長、市政府要同心齊力，一起用最大的誠意跟資源來拚地方建設，跟里長座談不用吃吃喝喝，把事情解決最重要。

(中時 )